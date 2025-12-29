15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
29 декабря 2025, 16:20

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за еще один город

29 декабря 2025, 16:20
иллюстративное фото: из открытых источников
В Родинском Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, однако россияне пока не имеют полного контроля над городом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет Оперативного командования "Восток".

Военные говорят, что армия РФ пытается закрепиться вдоль железной дороги севернее Родинского, а также в западных районах города, однако успеха пока не имеют.

Украинские подразделения продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление врага.

По состоянию на 29 декабря наиболее активные бои продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации, в том числе на Покровском направлении, где было остановлено 52 атаки противника.

Как сообщалось, россияне оккупировали город Мирноград в Донецкой области. В последнее время здесь проживало около 2 тыс. человек.

Донецкая область Донетчина война ВСУ РФ
