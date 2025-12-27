Россияне оккупировали Мирноград в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

К сожалению, россияне оккупировали город Мирноград в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "ШО НА ФРОНТЕ?".

"Враг оккупировал населенный пункт Мирноград, Покровское направление", – говорится в сообщении.

Боевые действия вблизи агломерации Покровск-Мирноград в Донецкой области продолжаются уже почти полтора года, а в конце октября 2025-го Кремль объявил об их "окружении".

Ранее сообщалось, что в Мирнограде украинские подразделения попали в окружение. Основной проблемой на этом участке фронта явилась невозможность логистики.