08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
22 грудня 2025, 07:29

Армія РФ за добу майже 600 разів вдарила по Запорізькій області

22 грудня 2025, 07:29
Фото: ОВА
Впродовж 21 грудня окупанти завдали 595 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

  • Війська рф здійснили 1 авіаційний удар по Залізничному.
  • 344 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Григорівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Плавні, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Добропілля та Нове Запоріжжя.
  • 6 обстрілів із РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку та Добропілля.
  • 244 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого, Добропілля, Нового Запоріжжя та Преображенки.

До поліції надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла та автомобілів.

На щастя, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, вночі 22 грудня в Одесі внаслідок двох ворожих атак пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури міста. Тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.

війна обстріли окупанти Запорізька область наслідки
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Дніпрі водій збив пенсіонера прямо на "зебрі"
22 грудня 2025, 10:35
Росіяни обстріляли Херсон: постраждала жінка
22 грудня 2025, 10:25
У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо
22 грудня 2025, 09:57
У Києві відправили за ґрати чоловіка за пограбування таксиста
22 грудня 2025, 09:52
На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41
ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі
22 грудня 2025, 09:33
Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви
22 грудня 2025, 09:26
На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
22 грудня 2025, 09:20
Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
22 грудня 2025, 09:08
Драма вибору нового керівника ОП
22 грудня 2025, 08:54
