Армія РФ за добу майже 600 разів вдарила по Запорізькій області
Впродовж 21 грудня окупанти завдали 595 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Війська рф здійснили 1 авіаційний удар по Залізничному.
- 344 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Григорівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Плавні, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Добропілля та Нове Запоріжжя.
- 6 обстрілів із РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку та Добропілля.
- 244 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого, Добропілля, Нового Запоріжжя та Преображенки.
До поліції надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла та автомобілів.
На щастя, мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо, вночі 22 грудня в Одесі внаслідок двох ворожих атак пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури міста. Тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Дніпрі водій збив пенсіонера прямо на "зебрі"
22 грудня 2025, 10:35Росіяни обстріляли Херсон: постраждала жінка
22 грудня 2025, 10:25У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо
22 грудня 2025, 09:57У Києві відправили за ґрати чоловіка за пограбування таксиста
22 грудня 2025, 09:52На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі
22 грудня 2025, 09:33Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви
22 грудня 2025, 09:26На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
22 грудня 2025, 09:20Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
22 грудня 2025, 09:08Драма вибору нового керівника ОП
22 грудня 2025, 08:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі блоги »