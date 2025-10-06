Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1090 російських загарбників, пʼять танків, 14 бронемашин і 18 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 116 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше українські захисники на Запорізькому напрямку 25 вересня збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя.

Окрім того, спецпризначенці ГУР знищили у Криму два транспортні літаки Ан-26 та берегові РЛС росіян.