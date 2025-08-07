Армія РФ обстріляла з РСЗВ Гуляйполе на Запоріжжі: загинула жінка
В четвер, 7 серпня, російські військові завдали удару по Пологівському району.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Окупанти обстріляли з РСЗВ Гуляйполе. Внаслідок ворожої атаки частково зруйнований приватний будинок.
Від отриманих травм загинула 62-річна жінка.
Нагадаємо, вранці 6 серпня російські війська вдарили чотирма ФАБами по Запорізькому району, два з них влучили по заміському клубу. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка, 12 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей.
