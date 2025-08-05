Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини, передає RegioNews.

Сьогодні в Нікополі під час обстрілу постраждала 72-річна жінка, яка перебувала на подвір’ї власного будинку. Внаслідок обстрілу вона отримала травму голови.

Рятувальники оперативно надали потерпілій домедичну допомогу та доставили її до лікарні. Медики зараз докладають максимум зусиль, щоб мінімізувати наслідки отриманої травми.

Рятувальники надали їй домедичну допомогу

Обстріли міста тривають, що несе загрозу мирним мешканцям і руйнує житлові будинки.

Нагадуємо, що в Лозовій на Харківщині після нічної атаки російських ударних дронів загинули двоє людей, а десятки отримали поранення. Триває ліквідація наслідків наймасштабнішого обстрілу в цьому регіоні з початку повномасштабної війни.