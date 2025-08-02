Росіяни вдарили по центру Слов’янська

фото: Вадим Лях

Вранці 2 серпня армія РФ атакувала центр Слов’янська на Донеччині. Відомо про одного пораненого

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, окупанти вдарили по готелю "Словʼянськ" БпЛА типу "Шахед".

"Також пошкоджень зазнали прилеглі багатоповерхівки і гуртожиток. На жаль, одна людина поранена", - повідомив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 серпня, російські військові також атакували Словʼянськ. Тоді дрони-камікадзе "Герань-2" влучили в центр міста – на вулиці Ярослава Мудрого та в промислову зону.