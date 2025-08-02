Россияне ударили по центру Славянска

фото: Вадим Лях

Утром 2 августа армия РФ атаковала центр Славянска в Донецкой области. Известно об одном раненом

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, кафиры ударили по гостинице "Славянск" БпЛА типа "Шахед".

"Также повреждения получили близлежащие многоэтажки и общежитие. К сожалению, один человек ранен", - сообщил он.

Напомним, в пятницу, 1 августа, российские военные также атаковали Славянск. Тогда дроны-камикадзе "Герань-2" попали в центр города – на улице Ярослава Мудрого и в промышленную зону.