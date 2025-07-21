Россияне нанесли авиаудара по городу в Донецкой области
Вражеская авиация сбросила на Константиновку 2 авиабомба ФАБ-250
Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, передает RegioNews.
"Сегодня враг нанес очередные авиаудары по мирному населенному пункту. По городу Константиновке было выпущено две авиабомбы ФАБ-250", – говорится в сообщении.
К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Однако удар привел к значительному материальному ущербу. В результате атаки повреждено по меньшей мере восемь объектов: складское помещение, фасады частных жилых домов и легковой автомобиль.
"Этот обстрел стал очередным примером целенаправленного террора против мирного населения", - добавил Горбунов.
Напомним, за прошедшие сутки в Донецкой области зафиксированы масштабные обстрелы со стороны российских войск.