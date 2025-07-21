фото: Сергей Горбунов, начальник Константиновской городской военной администрации

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, передает RegioNews.

"Сегодня враг нанес очередные авиаудары по мирному населенному пункту. По городу Константиновке было выпущено две авиабомбы ФАБ-250", – говорится в сообщении.

К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Однако удар привел к значительному материальному ущербу. В результате атаки повреждено по меньшей мере восемь объектов: складское помещение, фасады частных жилых домов и легковой автомобиль.

"Этот обстрел стал очередным примером целенаправленного террора против мирного населения", - добавил Горбунов.

Напомним, за прошедшие сутки в Донецкой области зафиксированы масштабные обстрелы со стороны российских войск.