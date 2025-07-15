Росіяни завдали авіаударів по школі на Донеччині
Армія РФ завдала авіаударів по Краматорську
Про це Краматорська міська рада повідомила у Фейсбуці, передає RegioNews.
Зазначається, що 13:40 ворог завдав ворожих ударів по будівлі колишнього освітнього закладу у приватному секторі Краматорська.
"За попередньою інформацією, росіяни застосували 2 керовані авіаційні бомби. Поранення отримала жінка 1950 р.н. Стан не важкий", - йдеться у повідомленні.
Також пошкоджень зазнали приватні садиби.
Нагадаємо, протягом доби російська армія завдала майже 3 тисячі ударів по населених пунктах Донецької області.
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