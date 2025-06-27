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27 червня 2025, 19:47

Судитимуть полоненого військового РФ, який розстріляв двох українських полонених у Торецьку

27 червня 2025, 19:47
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фото: ілюстративне
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Суд розгляне справу проти військовослужбовця збройних сил Російської Федерації, якого обвинувачують у вбивстві двох українських військовополонених

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про порушення міжнародного гуманітарного права та вчинення воєнного злочину, що підпадає під дію частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що у вересні 2024 року під час бойових дій у Торецьку на Донеччині двоє українських військових потрапили в полон. Згідно з нормами Женевської конвенції, з цього моменту вони отримали статус військовополонених, що гарантує певний рівень захисту й недоторканності.

Втім, після захоплення, військовослужбовець РФ, перебуваючи під командуванням старшого за посадою, виконав прямий наказ - і свідомо розстріляв українських полонених. Це є грубим порушенням положень міжнародного права, зокрема статей 3 та 130 Женевської конвенції, які забороняють вбивство осіб, що припинили участь у бойових діях.

Розслідуванням цього інциденту займалося Головне слідче управління СБУ. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, де військовополонений відповідатиме за скоєне згідно з українським законодавством.

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Торецьк воєнний злочин військовополонені розстріл Офіс генпрокурора військовослужбовці Донецька область
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