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Суд рассмотрит дело против военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации, обвиняемого в убийстве двух украинских военнопленных

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о нарушении международного гуманитарного права и совершении военного преступления, подпадающего под действие части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что в сентябре 2024 года во время боевых действий в Торецке в Донецкой области двое украинских военных попали в плен. Согласно нормам Женевской конвенции, с этого момента они получили статус военнопленных, что гарантирует определенный уровень защиты и неприкосновенности.

Впрочем, после захвата военнослужащий РФ, находясь под командованием старшего по должности, выполнил прямой приказ - и сознательно расстрелял украинских пленных. Это грубое нарушение положений международного права, в частности статей 3 и 130 Женевской конвенции, запрещающих убийство лиц, прекративших участие в боевых действиях.

Расследованием этого инцидента занималось Главное следственное управление СБУ. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, где военнопленный будет отвечать за совершенное согласно украинскому законодательству.

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