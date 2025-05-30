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В ніч на 30 травня російська армія завдала масованого удару по Харківській області, застосовуючи ударні безпілотники та балістичні ракети

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

У селі Василів Хутір Чугуївського району внаслідок влучання ракети та безпілотників пошкоджені приватний будинок, ферми, складська будівля та техніка. Постраждали 8 людей, з них – дві дитини.

У селі Явірське Ізюмського району внаслідок влучання безпілотників пошкоджена будівля ферми. Постраждалих немає.

В Ізюмі внаслідок влучання дрона сталася пожежа у складській будівлі – обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, у Харкові удар ворожих дронів прийшовся по тролейбусному депо, розташованого у Слобідському районі. Зафіксовано вісім влучань, загалом пошкоджені 18 тролейбусів.