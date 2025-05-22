Окупанти атакували північ Донеччини: є жертви та поранені

фото: Донецька обласна прокуратура

У четвер, 22 травня, росіяни обстріляли місто Костянтинівка та селище Райгородок Краматорського району. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, ще дві людини дістали поранення

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, о 07:30 окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку. В результаті влучання снаряду в житловий будинок загинула 54-річна жінка. Її донька 27-річна донька отримала мінно-вибухову і відкриту черепно-мозкову травми, а також рани голови, шиї та ніг.

Також о 10:35 російські війська атакували дроном "Ланцет" крамницю в селищі Райгородок.

"Загинула 51-річна продавчиня кіоску. Жительку 39 років, яка торгувала на ринку, доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.

Нагадаємо, в ніч на 22 травня російські війська завдали удару безпілотником типу "Герань-2" по околицях міста Слов'янськ Донецької області.