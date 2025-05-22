Оккупанты атаковали север Донетчины: есть жертвы и раненые

фото: Донецкая областная прокуратура

В четверг, 22 мая, россияне обстреляли город Константиновка и поселок Райгородок Краматорского района. В результате вражеских ударов погибли двое гражданских, еще два человека получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, в 07:30 оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку. В результате попадания снаряда в жилой дом погибла 54-летняя женщина. Ее дочь 27-летняя дочь получила минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травму, а также раны головы, шеи и ног.

Также в 10:35 российские войска атаковали дроном "Ланцет" магазин в поселке Райгородок.

"Погибла 51-летняя продавщица киоска. Жительница 39 лет, которая торговала на рынке, доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями", — говорится в сообщении.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, в ночь на 22 мая российские войска нанесли удар беспилотником типа "Герань-2" по окрестностям города Славянск Донецкой области.