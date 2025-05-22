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22 травня 2025, 13:06

Окупанти вдарили по Донеччині: у Лимані згорів житловий будинок

22 травня 2025, 13:06
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фото: ДСНС Донеччини
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Упродовж останньої доби російські війська завдали чергових ударів по населених пунктах Донецької області

Про це повідомила пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

Так, у Лимані внаслідок обстрілу загорівся двоповерховий житловий будинок. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, проте будівлю знищено вщент.

Окрім того, вночі атак зазнало й місто Краматорськ. Ворожий снаряд влучив на територію одного з місцевих підприємств, де спалахнула масштабна пожежа.

Через загрозу повторних ударів ліквідація тривала понад п'ять годин.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 22 травня російські війська завдали удару безпілотником типу "Герань-2" по околицях міста Слов'янськ Донецької області. Обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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