Окупанти вдарили по Донеччині: у Лимані згорів житловий будинок
Упродовж останньої доби російські війська завдали чергових ударів по населених пунктах Донецької області
Про це повідомила пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.
Так, у Лимані внаслідок обстрілу загорівся двоповерховий житловий будинок. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, проте будівлю знищено вщент.
Окрім того, вночі атак зазнало й місто Краматорськ. Ворожий снаряд влучив на територію одного з місцевих підприємств, де спалахнула масштабна пожежа.
Через загрозу повторних ударів ліквідація тривала понад п'ять годин.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 22 травня російські війська завдали удару безпілотником типу "Герань-2" по околицях міста Слов'янськ Донецької області. Обійшлося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.