Оккупанты ударили по Донетчине: в Лимане сгорел жилой дом

фото: ГСЧС Донбасса

За последние сутки российские войска снова нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Так, в Лимане в результате обстрела загорелся двухэтажный жилой дом. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, однако здание уничтожено до основания.

Кроме того, ночью атакам подвергся и город Краматорск. Вражеский снаряд попал на территорию одного из местных предприятий, где вспыхнул масштабный пожар.

Из-за угрозы повторных ударов ликвидация продолжалась более пяти часов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 22 мая российские войска нанесли удар беспилотником типа "Герань-2" по окрестностям города Славянск Донецкой области. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что этой ночью армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.