Оккупанты ударили по Донетчине: в Лимане сгорел жилой дом
За последние сутки российские войска снова нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Так, в Лимане в результате обстрела загорелся двухэтажный жилой дом. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, однако здание уничтожено до основания.
Кроме того, ночью атакам подвергся и город Краматорск. Вражеский снаряд попал на территорию одного из местных предприятий, где вспыхнул масштабный пожар.
Из-за угрозы повторных ударов ликвидация продолжалась более пяти часов.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 22 мая российские войска нанесли удар беспилотником типа "Герань-2" по окрестностям города Славянск Донецкой области. Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что этой ночью армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.