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22 травня 2025, 11:29

Росіяни вночі атакували Україну балістичною ракетою та 128 ударними БпЛА: як відпрацювала ППО

22 травня 2025, 11:29
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 22 травня російська армія атакувала УКраїну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:00 сили ППО знешкодили 112 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 74 – збиті вогневими засобами ураження, 38 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.

Нагадаємо, вночі 22 травня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Пошкоджені будинки, є постраждалі.

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