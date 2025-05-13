У мережі показали, що залишилося від Торецька
Військовослужбовці зведеної бригади «Хижак» Департаменту патрульної поліції України показали світлини із зображенням Торецька Донецької області до російського вторгнення і кадри міста, зроблені з безпілотника
Як передає RegioNews, світлини оприлюднили у Телеграм-каналі бригади.
"Колись — місто шахтарів, спорту і культури. Сьогодні — лінія фронту, згарище й порожні вулиці. Так виглядає Торецьк після "освобождєнія". Російська чума випалила все живе. На фото — два світи. До і після", - йдеться у повідомленні.
До повномасштабного вторгнення у Торецькій громаді проживали близько 70 тисяч жителів.
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