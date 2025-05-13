В сети показали, что осталось от Торецка
Военнослужащие сводной бригады «Хищник» Департамента патрульной полиции Украины показали фотографии с изображением Торецкая Донецкой области до российского вторжения и кадры города, сделанные из беспилотника
Как передает RegioNews, фотографии обнародовали в Телеграмм-канале бригады.
"Когда-то — город шахтеров, спорта и культуры. Сегодня — линия фронта, пожарище и пустые улицы. Так выглядит Торецк после "освобождения". Российская чума выжгла все живое. На фото — два мира. До и после", - говорится в сообщении.
До полномасштабного вторжения в Торецкой общине проживало около 70 тысяч жителей.
Напомним, в Донецкой области РФ атаковала поезд Укрзализныци.
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
На Львовщине будут судить 19-летнего юношу, стрелявшего в знакомого
13 мая 2025, 22:40Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Днепр: расписание рейсов
13 мая 2025, 22:00Средство террора и истощения ПВО: какие ещё угрозы несёт новая российская ракета "Бандероль"
13 мая 2025, 21:35"За этим кроется план": суд удовлетворил ходатайство Порошенко о требовании от ОП объяснений по санкциям
13 мая 2025, 21:27На Черниговщине в результате пожара погиб человек
13 мая 2025, 21:00Смертельное ДТП в Киевской области: полиция начала расследование
13 мая 2025, 20:57Облачность и дожди: украинцев предупредили о погоде на среду, 14 мая
13 мая 2025, 20:45На Донетчине в 8 селах объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, — ОВА
13 мая 2025, 20:35Бригада "Месть" нанесла сокрушительные удары по позициям оккупантов
13 мая 2025, 20:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков