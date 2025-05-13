В сети показали, что осталось от Торецка

Военнослужащие сводной бригады «Хищник» Департамента патрульной полиции Украины показали фотографии с изображением Торецкая Донецкой области до российского вторжения и кадры города, сделанные из беспилотника

Как передает RegioNews, фотографии обнародовали в Телеграмм-канале бригады.

"Когда-то — город шахтеров, спорта и культуры. Сегодня — линия фронта, пожарище и пустые улицы. Так выглядит Торецк после "освобождения". Российская чума выжгла все живое. На фото — два мира. До и после", - говорится в сообщении.

До полномасштабного вторжения в Торецкой общине проживало около 70 тысяч жителей.

Напомним, в Донецкой области РФ атаковала поезд Укрзализныци.