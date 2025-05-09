Украинские пограничники уничтожили вражескую спецтехнику в Донецкой области
Россияне потеряли важную технику на Донецком направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"В Донецкой области пилоты "Феникса" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и наблюдательный комплекс, также пылают укрытия, склады и транспорт", - говорится в сообщении.
В общей сложности пограничниками подразделения ликвидировано около 10 окупантов, уничтожено 3 антенны связи, РЭБ р-330 "Житель", наблюдательный комплекс "Муром-П", полевой состав БК, квадроцикл и пушку.
Напомним, россияне за сутки убили 8 гражданских в Донецкой области.
Российский удар по Константиновке: из-под завалов достали тело женщиныВсе новости »
09 мая 2025, 15:13С начала года потери РФ достигли почти 170 тысяч солдат, — Сырский
09 мая 2025, 07:10Сколько детей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области
07 мая 2025, 19:59
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
В Тернопольской области несовершеннолетние повредили дорожные знаки, их задержала полиция
09 мая 2025, 17:56Подземное открытие: на Тернопольщине нашли новую пещеру
09 мая 2025, 17:56Свидетельство для хвостатого: новая услуга в ЦНАПах Киева
09 мая 2025, 17:41Отец-одиночка имеет право выехать за границу: Львовский суд отменил мужчине запрет о невыезде
09 мая 2025, 17:37На параде в Москве рядом с Путиным посадили военного преступника, захватывавшего Мариуполь
09 мая 2025, 17:19Без ЦНАПа и бумаг: в приложение "Дия" вернули популярные услуги
09 мая 2025, 16:53В Харьковской области разоблачили дежурного агента РФ
09 мая 2025, 16:47На Кировоградщине уничтожили 6 фугасных мин Второй мировой войны
09 мая 2025, 16:24В Украине появился новый тип морских беспилотников "дрононосец". Их используют для атак по Крыму
09 мая 2025, 16:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну