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09 мая 2025, 15:13

Российский удар по Константиновке: из-под завалов достали тело женщины

09 мая 2025, 15:13
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фото: ГСЧС Донбасса
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В Константиновке Донецкой области завершили разбор завалов многоэтажки, разрушенной в результате авиаудара РФ

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что почти двое суток продолжались аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенной девятиэтажки.

Сегодня, 9 мая, спасатели завершили операцию: из-под завалов извлекли тело погибшей женщины.

В результате атаки погиб один человек, еще 14 человек получили ранения.

Всего было разобрано 402 тонны разрушенных конструкций.

Напомним, в среду, 7 мая, около 22:50, российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области, использовав авиационную бомбу "ФАБ-250". Один из снарядов попал в многоквартирный дом — была разрушена часть конструкций подъезда с 9-го по 1-й этаж.

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война ГСЧС Донецкая область Тело многоэтажка завалы Константиновка женщина
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