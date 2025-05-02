У Донецькій області змінили графік комендантської години

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Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За його словами, у громадах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00.

Водночас у громадах, розташованих на відстані менш ніж десять кілометрів від фронту, обмеження діятимуть із 15:00 до 11:00. Такий графік впроваджується, зокрема, для всіх населених пунктів Костянтинівської й Іллінівської громад Краматорського району.

Нагадаємо, в Донецькій області десятки тисяч цивільних залишаються в прифронтовій зоні.