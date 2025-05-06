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06 мая 2025, 12:14

Армия РФ нанесла удар по Краматорску: один человек погиб, еще двое ранены

06 мая 2025, 12:14
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фото: из открытых источников
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В результате утреннего обстрела Краматорска в Донецкой области погиб один человек, еще двое получили ранения

Об этом сообщил глава Краматорской МВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, во вторник, 6 мая, россияне нанесли по городу 7 ударов. Все они зафиксированы в промзоне.

Один человек погиб и два ранены.

"К сожалению, таковы последствия утреннего вражеского обстрела Краматорска. Один из раненых в тяжелом состоянии", – отметил Гончаренко.

Напомним, российская армия в течение 5 мая убила трех жителей Донецкой области, еще 16 человек получили ранения.

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