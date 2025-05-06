Окупанти атакували Одещину: одна людина загинула, ще одна поранена
В Одеському районі внаслідок дронової атаки ввечері 5 травня пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад. Є загиблий та поранений
Про це повідомили в Одеській облпрокуратурі, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки в Одеському районі загинув 29-річний місцевий мешканець – чоловік отримав смертельні термічні опіки через пошкодження лінії електропередач.
Ще один постраждалий, 19-річний хлопець, був госпіталізований із отруєнням продуктами горіння.
Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад, складські приміщення приватного підприємства, автомобілі.
У місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили.
Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожих атак.
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 6 травня, росіяни масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Раніше повідомлялося, що загинула людина.