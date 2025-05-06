На Миколаївщині росіяни пошкодили дитячий оздоровчий центр
У понеділок, 5 травня, внаслідок атаки російських дронів у Миколаївській області (Коблівська громада) пошкоджений дитячий оздоровчий центр
Про це повідомила Миколаївська ОДА, передає RegioNews.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих.
Окрім того вчора, ворог тричі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого в селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок.
Також росіяни атакували акваторію Очаківської громади. Жерт та поранених серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, в Одеському районі внаслідок дронової атаки ввечері 5 травня пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад. Є загиблий та поранений.
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