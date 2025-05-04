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04 мая 2025, 19:52

Россияне ударили по Донецкой области, 6 человек ранены

04 мая 2025, 19:52
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фото: Донецкая ОГА
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В результате ударов россиян по Донецкой области в воскресенье, 4 мая, ранения получили шесть человек

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Сегодня утром россияне атаковали Дружковку дроном, попали в промзону. Ранения получили трое гражданских от 65 до 69 лет", - написал он, добавив, что объемы повреждений устанавливаются.

Отмечается, что в Покровске ранены два человека, поврежден дом.

Напомним, из прифронтовых общин Донецкой области эвакуировали еще около 100 человек.

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