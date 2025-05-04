Из прифронтовых общин Донецкой области эвакуировали еще около 100 человек

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Из Донетчины за прошедшие сутки удалось эвакуировать еще 94-х жителей, среди которых 22 ребенка

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Всего в сутки россияне 53 раза обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 94 человека, в том числе 22 ребенка", - написал он.

Также Филашкин сообщил, что в Покровском районе в Белозерском обстреляна заброшенная промзона. В Мирнограде один человек погиб, повреждены 6 построек. В Новоэкономическом Гродовском обществе разрушены 14 частных домов.

Как сообщалось, в Донецкой области из двух сел начата принудительная эвакуация детей.