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02 мая 2025, 20:40

Полицейские эвакуировали из Лиманской общины в Донецкой области 18-летнего парня и пожилых супругов

02 мая 2025, 20:40
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фото: иллюстративное
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Полицейские спецподразделения "Белый ангел" продолжают эвакуировать гражданское население прифронтовых населенных пунктов

Как передает RegioNews, об этом Национальная полиция сообщила в Фейсбуке.

В частности, правоохранители эвакуировали людей из населенных пунктов Лиманской общины в Донецкой области, которые постоянно подвергаются российским атакам. Среди них - 18-летний парень и пожилые супруги.

74-летняя женщина и мужчина жили в селе Редкодуб, примерно в километре от фронта. Во время массированных российских обстрелов они едва не погибли. Их дом получил повреждения. Супруги самостоятельно достались соседней деревне, где местный староста вызвал для них группу эвакуации.

Напомним, в Донецкой области десятки тысяч гражданских остаются в прифронтовой зоне.

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