Стало известно, сколько детей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области

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Об этом на онлайн-брифинге сообщила и. начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"На территории активных боевых действий на сегодняшний день остаются 193 ребенка: в Лиманской городской территориальной общине - 188 детей, в Торецкой городской территориальной общине - пять детей", - сообщила она.

Всего на подконтрольной территории Донбасса в зонах активных боевых действий остаются более 28 тысяч человек.

В зоне активных боевых действий находятся Покровская, Часовоярская, Торецкая, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Очеретинская, Новоселовская и Удачнен.

Напомним, владелец предприятия в Донецкой области нанес государству более 2 млрд грн убытков.