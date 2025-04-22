Власник підприємства на Донеччині завдав державі понад 2 млрд грн збитків

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідування завершили розслідування кримінального провадження щодо фактичного власника ТОВ «Краснолиманське», яке входить до групи компаній «Укрдонінвест». Його обвинувачують у створенні схеми, через яку держава втратила понад 2 мільярди гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, бізнесмен разом із довіреною особою, керівником підприємства та головним бухгалтером створили злочинну групу. Вони заблокували роботу державного підприємства "ВК "Краснолиманська" і фактично довели його до банкрутства.

Держпідприємство технічно не могло самостійно добувати вугілля, тому залежало від комерційної структури, яку контролював обвинувачений. Скориставшись цією ситуацією, зловмисник організував схему із використанням податкових пільг — гроші до казни не сплачувались, а державне підприємство накопичувало борги.

Отримані кошти надалі виводили через операції з нерухомістю та цінним майном.

Бізнесмену та його спільникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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