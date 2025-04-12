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12 квітня 2025, 01:55

На Черкащині кіт вже п'ять років працює чиновником

12 квітня 2025, 01:55
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Фото: Шполянська міська територіальна громада
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В одній з громад Черкаської області працює незвичайний співробітник. Виявилось, що серед посадовців є кіт Мурчик

Про це повідомляє Шполянська міська територіальна громада, передає RegioNews.

Кожного ранку до міської ради протягом п'яти років приходить кіт Мурчик. Його називають "державним працівником". Його робота - бути талісманом добра та спокою. Ще до початку робочого дня - Мурчик вже чекає біля дверей. Кіт обходить всю територію і уважно перевіряє, чи всі на робочому місці.

"Котик став невід'ємною частиною життя відділу соціального захисту населення, з питань ветеранської політики та охорони здоров’я", - кажуть у міській територіальній громаді.

Нагадаємо, що у Львові теж є котик, який працює чиновником. Левчик був безпритульним котом, але згодом його врятували і він став жити у міській раді. Його називають "котячим мером Львова".

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