Фото: Шполянська міська територіальна громада

В одній з громад Черкаської області працює незвичайний співробітник. Виявилось, що серед посадовців є кіт Мурчик

Про це повідомляє Шполянська міська територіальна громада, передає RegioNews.

Кожного ранку до міської ради протягом п'яти років приходить кіт Мурчик. Його називають "державним працівником". Його робота - бути талісманом добра та спокою. Ще до початку робочого дня - Мурчик вже чекає біля дверей. Кіт обходить всю територію і уважно перевіряє, чи всі на робочому місці.

"Котик став невід'ємною частиною життя відділу соціального захисту населення, з питань ветеранської політики та охорони здоров’я", - кажуть у міській територіальній громаді.

Нагадаємо, що у Львові теж є котик, який працює чиновником. Левчик був безпритульним котом, але згодом його врятували і він став жити у міській раді. Його називають "котячим мером Львова".