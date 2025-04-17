фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"В Донецкой области пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожили наземный вражеский дрон, который двигался в направлении украинских позиций. А также эффектно ликвидировали очередную партию оккупантов", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2025 года Силы обороны уничтожили более 900 танков и более 2 000 боевых бронированных машин российской оккупационной армии.