Украинские бойцы уничтожили на Донетчине наземный вражеский беспилотник
Дрон "Феникса" уничтожил редкую наземную цель оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В Донецкой области пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожили наземный вражеский дрон, который двигался в направлении украинских позиций. А также эффектно ликвидировали очередную партию оккупантов", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2025 года Силы обороны уничтожили более 900 танков и более 2 000 боевых бронированных машин российской оккупационной армии.
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