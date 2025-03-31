Оккупанты за сутки ранили в Донецкой области двух гражданских
Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли ранения двум жителям Донецкой области
Об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, за 30 марта россияне ранили двух жителей Донбасса – в Покровске.
Общее количество пострадавших в Донецкой области составляет 3121 погибший и 6884 раненых. Впрочем, эти данные не включают потери в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в ночь на 31 марта российская армия запустила по Украине две баллистические ракеты, а также 131 ударный БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов.
Ночью РФ запустила по Украине баллистические ракеты и более 130 ударных дронов: как отработала ПВОВсе новости »
31 марта 2025, 09:20Атака на столицу: противовоздушная оборона сбила 11 беспилотников над Киевом
31 марта 2025, 09:03Оккупанты обстреляли пригород Херсона: пострадали 2 человека
31 марта 2025, 08:45
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
На Херсонщине россияне атаковали беспилотником гражданское авто: ранена женщина
31 марта 2025, 11:30На Донетчине в результате обстрела повреждена пожарно-спасательная часть
31 марта 2025, 11:17ВСУ ликвидировали еще более 1200 оккупантов, — Генштаб
31 марта 2025, 11:00"Нагрели" руки на укрытии: в Киеве будут судить инженера по технадзору и подрядчика
31 марта 2025, 10:59В Киеве задержали российских агентов, корректировавших удары по городу
31 марта 2025, 10:48Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля
31 марта 2025, 10:48В Украине активизировались мошенники, подменяющие QR-коды в общественных местах: как защитить себя
31 марта 2025, 10:27За месяц украинская ПВО сбила более 4000 российских ракет и дронов
31 марта 2025, 10:20Россияне накрыли Днепропетровщину из артиллерии: повреждены предприятие и дома
31 марта 2025, 09:55Атака россиян на Харьков: пострадали три человека
31 марта 2025, 09:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все блоги »