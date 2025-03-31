Оккупанты за сутки ранили в Донецкой области двух гражданских

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Об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, за 30 марта россияне ранили двух жителей Донбасса – в Покровске.

Общее количество пострадавших в Донецкой области составляет 3121 погибший и 6884 раненых. Впрочем, эти данные не включают потери в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в ночь на 31 марта российская армия запустила по Украине две баллистические ракеты, а также 131 ударный БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов.