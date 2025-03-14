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У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі працівникам різних сфер діяльності місяцями не виплачують зарплату

Про це повідомляє міська рада українського Маріуполя, передає RegioNews.

"Маріупольці скаржаться, що окупанти вже кілька місяців затримують заробітну плату", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стосується співробітників комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я.

"Міськводоканалу не платять з січня місяця зарплату! У березні 5 тис. рублів дали, і все – вистачить!"; "Станція швидкої допомоги досі в очікуванні щастя...", – обурено пишуть містяни.

Також повідомляють, що з грудня не виплачують гроші й будівельникам. У результаті більшість ремонтів будинків заморожені.

Окупанти заявляють, що це нібито пов’язано з реорганізацією так званого міністерства фінансів "ДНР".

Водночас маріупольці зазначають, що такі "причини" загарбники вигадують щороку: "Кожен рік у них реорганізація. Пиляють гроші – ось причина"; "Хто біля годівниці – той і ситий, а люди через страх втратити роботу годуйтеся повітрям".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели навчання "резервістів".