У Сумах вже 99 постраждалих від ракетного удару, серед них 23 дитини

фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумах внаслідок російського удару 24 березня постраждали 99 людей – 76 дорослих і 23 дитини

Про це повідомляє Сумська міська рада, передає RegioNews.

На місцях подій розгорнуто три локації, де працюють рятувальники, поліція, комунальники та волонтери громадських організацій.

Власникам пошкоджених помешкань видають необхідні для аварійного ремонту будівельні матеріали, розпилюють OSB-плити та допомагають закривати вибиті вікна.

Усі служби працюють над відновленням подачі електроенергії, опалення, води та газу.

Для учасників робіт і постраждалих організоване гаряче харчування, зазначили в міськраді Сум.

Як відомо, в Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого ракетного удару.

Нагадаємо, у понеділок, 24 березня, росіяни завдали ракетного удару по центру Сум.

Правоохоронці повідомляли, що вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. Зокрема, спалахнули пожежі, зазнали руйнувань будівлі (серед них - школа).