Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Донецкой области

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Вчера, 15 марта, российские оккупационные войска нанесли 3798 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали пятеро мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Белицкое, Константиновка, Лиман, Покровск, Родинское, а также села Богатырь, Иванополье и Камышеваха. Российские захватчики повредили 23 гражданских объекта, из них — 15 жилых домов.

"Родинское россияне накрыли из артиллерии — ранили гражданского, повредили частный дом и гараж", — говорится в сообщении.

Известно, что в течение 15 марта:

В Белицком в результате попадания вражеского дрона был травмирован мирный житель. В Покровске враг повредил два многоквартирных и три частных дома.

Трое раненых – в Богатыре, которое оккупанты атаковали с РСЗО "Град". В Камышевасе ударом бомбы "ФАБ-250" поврежден частный дом.

По Константиновке и окрестностям РФ ударила 9 бомбами "ФАБ-250" и дроном, который повредил частный дом.

Две бомбы войска РФ направили на Иванополье. Там разрушения получили амбулатория, магазин и два админздания.

В Лимане вражеским артобстрелом повреждены семь частных домов и три хозяйственных постройки.

Кроме того, стала известна информация о двух гражданских, погибших 14 марта в Мирнограде в результате попадания российского дрона в автомобиль.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, вечером 15 марта оккупанты атаковали беспилотниками частный дом в Изюме на Харьковщине. Из-за вражеских ударов погибла мирная жительница, ранения получили двое 17-летних парней и 76-летняя женщина.