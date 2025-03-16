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16 марта 2025, 13:45

Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Донецкой области

16 марта 2025, 13:45
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фото: Нацполиция
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Вчера, 15 марта, российские оккупационные войска нанесли 3798 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали пятеро мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Белицкое, Константиновка, Лиман, Покровск, Родинское, а также села Богатырь, Иванополье и Камышеваха. Российские захватчики повредили 23 гражданских объекта, из них — 15 жилых домов.

"Родинское россияне накрыли из артиллерии ранили гражданского, повредили частный дом и гараж", говорится в сообщении.

Известно, что в течение 15 марта:

  • В Белицком в результате попадания вражеского дрона был травмирован мирный житель. В Покровске враг повредил два многоквартирных и три частных дома.
  • Трое раненых – в Богатыре, которое оккупанты атаковали с РСЗО "Град". В Камышевасе ударом бомбы "ФАБ-250" поврежден частный дом.
  • По Константиновке и окрестностям РФ ударила 9 бомбами "ФАБ-250" и дроном, который повредил частный дом.
  • Две бомбы войска РФ направили на Иванополье. Там разрушения получили амбулатория, магазин и два админздания.
  • В Лимане вражеским артобстрелом повреждены семь частных домов и три хозяйственных постройки.

Кроме того, стала известна информация о двух гражданских, погибших 14 марта в Мирнограде в результате попадания российского дрона в автомобиль.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, вечером 15 марта оккупанты атаковали беспилотниками частный дом в Изюме на Харьковщине. Из-за вражеских ударов погибла мирная жительница, ранения получили двое 17-летних парней и 76-летняя женщина.

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