Росіяни вдарили КАБом по селу на Херсонщині: постраждала жінка
У суботу ввечері, 15 березня, російські окупанти вдарили з авіації по селу Новоолександрівка Бериславського району. Постраждала мирна жителька
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники завдали авіаудар по Новоолександрівці близько 21:30.
"Внаслідок "прильоту" КАБу постраждала 84-річна жінка. У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й поранення голови", – йдеться в повідомленні.
Потерпілу ушпиталили до лікарні. Попередньо, стан жінки – середньої тяжкості.
Нагадаємо, минулої доби російські військові вбили жителя Херсонщини, постраждали 11 цивільних.
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