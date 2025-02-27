Россияне ударили по Константиновке из артиллерии и РСЗО: есть жертва и 4 раненых

фото: Вадим Филашкин

Сегодня днем, 27 февраля, оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области из РСЗО "Смерч" и 152-миллиметровой артиллерии. В результате вражеских атак погиб человек, есть пострадавшие

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, есть жертва и четверо раненых.

"Погиб 32-летний мужчина, ранения получили местные жители от 48 до 82 лет", - говорится в сообщении.

В городе повреждены пять частных домов, четыре многоэтажки, админздание, три предприятия, три линии электропередач, газопровод и автомобиль.

Вадим Филашкин еще раз призвал гражданских эвакуироваться из региона.

Напомним, вчера россияне сбросили на Константиновку и окрестности города шесть авиабомб "ФАБ-250". Погибли пять человек: 47-летняя женщина и четверо мужчин 56, 57, 75 лет, возраст еще одного устанавливается.