Росіяни атакували безпілотником Херсон: є поранений
В четвер, 27 лютого, близько 10:30 російські війська атакували безпілотником чоловіка у Херсоні
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
До лікарні доставили 33-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, уламкові поранення обличчя, грудної клітини, рук та ніг.
Нині медики проводять обстеження та надають допомогу постраждалому. Стан херсонця – середньої тяжкості.
Нагадаємо, впродовж минулої доби у Херсонській області через російські обстріли загинула одна людина, ще дві людини зазнали поранень.
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