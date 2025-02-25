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Українські військові на Донеччині взяли у полон російського військового РФ, родом із Західної Африки. Ворожий солдат у складі диверсійно-розвідувальної групи штурмував позиції Сил оборони

Відео допиту полоненого оприлюднили на Facebook-сторінці Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил України, передає RegioNews.

У бригаді зазначають, що взяли чоловіка у полон, коли відбивали штурм разом з бійцями 35 окремої бригади морської піхоти.

Військовополонений розповів, що він родом із Західної Африки. А в Росію свого часу приїхав на навчання. Він проживав у місті Саратов, звідки його і мобілізували до армії загарбників.

Українські військові надали полоненому необхідну медичну допомогу, дали йому їжі та води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у полон до бійців 12 бригади спецпризначення "Азов" потрапив російський військових - представник народу ескімосів.