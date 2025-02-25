Украинские военные в Донецкой области взяли в плен росийского наемника из Африки
Украинские военные в Донецкой области взяли в плен российского военного РФ, родом из Западной Африки. Вражеский солдат в составе диверсионно-разведывательной группы штурмовал позиции Сил обороны
Видео допроса пленника обнародовали на Facebook-странице Сводной стрелковой бригады Воздушных сил Украины, передает RegioNews.
В бригаде отмечают, что взяли мужчину в плен, когда отбивали штурм вместе с бойцами 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Военнопленный рассказал, что родом из Западной Африки. А в Россию в свое время приехал на учебу. Он проживал в городе Саратов, откуда его и мобилизовали в армию захватчиков.
Украинские военные оказали пленнику необходимую медицинскую помощь, предоставили ему еды и воды.
Напомним, ранее сообщалось, что в плен к бойцам 12 бригады спецназначения "Азов" попал российский военный - представитель народа эскимосов.