скриншот с видео

Украинские военные в Донецкой области взяли в плен российского военного РФ, родом из Западной Африки. Вражеский солдат в составе диверсионно-разведывательной группы штурмовал позиции Сил обороны

Видео допроса пленника обнародовали на Facebook-странице Сводной стрелковой бригады Воздушных сил Украины, передает RegioNews.

В бригаде отмечают, что взяли мужчину в плен, когда отбивали штурм вместе с бойцами 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Военнопленный рассказал, что родом из Западной Африки. А в Россию в свое время приехал на учебу. Он проживал в городе Саратов, откуда его и мобилизовали в армию захватчиков.

Украинские военные оказали пленнику необходимую медицинскую помощь, предоставили ему еды и воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в плен к бойцам 12 бригады спецназначения "Азов" попал российский военный - представитель народа эскимосов.