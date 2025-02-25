21:10  25 февраля
Элитный отдых во время войны: где прячутся украинские олигархи, депутаты и чиновники
20:39  25 февраля
Разбойное нападение в Черкасской области: злоумышленники ограбили участника АТО
20:17  25 февраля
В Киеве ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса микроавтобуса: видео момента ДТП
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2025, 22:23

Украинские военные в Донецкой области взяли в плен росийского наемника из Африки

25 февраля 2025, 22:23
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Украинские военные в Донецкой области взяли в плен российского военного РФ, родом из Западной Африки. Вражеский солдат в составе диверсионно-разведывательной группы штурмовал позиции Сил обороны

Видео допроса пленника обнародовали на Facebook-странице Сводной стрелковой бригады Воздушных сил Украины, передает RegioNews.

В бригаде отмечают, что взяли мужчину в плен, когда отбивали штурм вместе с бойцами 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Военнопленный рассказал, что родом из Западной Африки. А в Россию в свое время приехал на учебу. Он проживал в городе Саратов, откуда его и мобилизовали в армию захватчиков.

Украинские военные оказали пленнику необходимую медицинскую помощь, предоставили ему еды и воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в плен к бойцам 12 бригады спецназначения "Азов" попал российский военный - представитель народа эскимосов.

война российские военные пленные Донецкая область наемники
На Сумщине пограничники уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М"
25 февраля 2025, 18:55
Защитники Черниговщины показали, как сбили российский "шахед" из стрелкового оружия
25 февраля 2025, 15:45
На Сумском направлении украинские военные уничтожили понтонную переправу врага и пушку
25 февраля 2025, 11:25
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Польша объявила новый пакет военной помощи для Украины
25 февраля 2025, 21:57
В Ивано-Франковске пьяный подросток сел за руль и попал в ДТП
25 февраля 2025, 21:55
Мэр Покровска, два года не появлявшийся на людях, неожиданно обратился к Зеленскому
25 февраля 2025, 21:48
В Одесской области директора КП подозревают в халатности, которая привела к масштабным пожарам на свалке
25 февраля 2025, 21:40
Элитный отдых во время войны: где прячутся украинские олигархи, депутаты и чиновники
25 февраля 2025, 21:10
Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых: СМИ привели детали документа
25 февраля 2025, 21:06
Был в плену и получил повестку: в Кировоградской области судили переселенца, отказавшегося от мобилизации
25 февраля 2025, 20:51
Оккупанты атаковали дронами Купянщину: есть пострадавшие
25 февраля 2025, 20:42
Разбойное нападение в Черкасской области: злоумышленники ограбили участника АТО
25 февраля 2025, 20:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »