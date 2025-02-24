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24 лютого 2025, 12:40

На Донеччині росіяни зруйнували десятки житлових будинків, поранений цивільний

24 лютого 2025, 12:40
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фото: Нацполіція
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Вчора, 23 лютого, російські окупаційні війська завдали понад 3 200 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав мирний житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти атакували міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, а такаж селах Іванопілля, Комар і Рай-Олександрівка.

Загалом були пошкоджені 55 об'єктів, із них – 38 житлові будинки.

"У Мирнограді ударом ворожого FPV-дрону поранено цивільну особу", – йдеться в повідомленні.

Також протягом доби:

  • У Покровську внаслідок артобстрілу пошкоджений приватний будинок
  • На Слов’янськ РФ скинула авіабомбу "ФАБ-250" – руйнувань зазнали чотири приватних будинки.
  • Рай-Олександрівку війська РФ атакували двома бомбами "УМПБ Д-30СН" – пошкодили 13 приватних будинків, газогін, лінію електропередач, водонапірну башту.
  • По Іванопіллю ворог вдарив бомбою "ФАБ-250" та РСЗВ "Смерч" – пошкоджені вісім багатоквартирних і чотири приватних будинки, магазин, автостоянку, гараж, 11 цивільних автомобілів, два газопроводи та ЛЕП.
  • На Комар окупанти спрямували бомбу "УМПБ Д-30СН" – пошкоджені вісім домогосподарств.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, вночі 24 лютого російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Із-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло чоловіка, ще одна людина дістала поранення.

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