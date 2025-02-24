На Донеччині росіяни зруйнували десятки житлових будинків, поранений цивільний
Вчора, 23 лютого, російські окупаційні війська завдали понад 3 200 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав мирний житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти атакували міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, а такаж селах Іванопілля, Комар і Рай-Олександрівка.
Загалом були пошкоджені 55 об'єктів, із них – 38 житлові будинки.
"У Мирнограді ударом ворожого FPV-дрону поранено цивільну особу", – йдеться в повідомленні.
Також протягом доби:
- У Покровську внаслідок артобстрілу пошкоджений приватний будинок
- На Слов’янськ РФ скинула авіабомбу "ФАБ-250" – руйнувань зазнали чотири приватних будинки.
- Рай-Олександрівку війська РФ атакували двома бомбами "УМПБ Д-30СН" – пошкодили 13 приватних будинків, газогін, лінію електропередач, водонапірну башту.
- По Іванопіллю ворог вдарив бомбою "ФАБ-250" та РСЗВ "Смерч" – пошкоджені вісім багатоквартирних і чотири приватних будинки, магазин, автостоянку, гараж, 11 цивільних автомобілів, два газопроводи та ЛЕП.
- На Комар окупанти спрямували бомбу "УМПБ Д-30СН" – пошкоджені вісім домогосподарств.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, вночі 24 лютого російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Із-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло чоловіка, ще одна людина дістала поранення.