Росіяни обстріляли Херсон: з-під завалів будинку деблокували тіло чоловіка
Сьогодні вночі російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Є жертва та поранений
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
"Вибухову травму, несумісну з життям, отримав 72-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів будинку", – йдеться в повідомленні.
Роман Мрочко додав, що внаслідок ворожих обстрілів 50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію. Потерпілого ушпиталили до лікарні поліцейські.
Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, ще троє мирних жителів дістали поранення.
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