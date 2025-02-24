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24 лютого 2025, 12:15

Росіяни обстріляли Херсон: з-під завалів будинку деблокували тіло чоловіка

24 лютого 2025, 12:15
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ілюстративне фото: Херсонська МВА
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Сьогодні вночі російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Є жертва та поранений

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Вибухову травму, несумісну з життям, отримав 72-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів будинку", – йдеться в повідомленні.

Роман Мрочко додав, що внаслідок ворожих обстрілів 50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію. Потерпілого ушпиталили до лікарні поліцейські.

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, ще троє мирних жителів дістали поранення.

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