Війська РФ вдарили по Донеччині, загинули двоє цивільних

фото: Вадим Філашкін, Facebook

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За словами посадовця, росіяни обстріляв місто вранці 16 лютого. Внаслідок удару пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередач.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, прагнучи вбити якомога більше наших людей. Бережіть себе і своїх близьких!", - написав він і закликав евакуюватися.

Як повідомлялось, у ніч на 16 лютого Росія запустила по Україні 143 дрона та дві балістичні ракети. Внаслідок атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.