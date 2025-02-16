Войска РФ ударили по Донецкой области, погибли двое гражданских
Российские захватчики обстреляли город Белицкое в Донецкой области. В результате атаки погибли двое гражданских лиц
Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По словам чиновника, россияне обстреляли город утром 16 февраля. В результате удара повреждены 6 многоэтажек, админздание, магазин и линия электропередач.
"Россияне целенаправленно бьют по гражданским, стремясь убить как можно больше наших людей. Берегите себя и своих близких!" - написал он и призвал эвакуироваться.
Как сообщалось, в ночь на 16 февраля Россия запустила по Украине 143 дрона и две баллистические ракеты. В результате атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Николаевщина и Одесщина.
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