Войска РФ ударили по Донецкой области, погибли двое гражданских

фото: Вадим Филашкин, Facebook

Российские захватчики обстреляли город Белицкое в Донецкой области. В результате атаки погибли двое гражданских лиц

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По словам чиновника, россияне обстреляли город утром 16 февраля. В результате удара повреждены 6 многоэтажек, админздание, магазин и линия электропередач.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданским, стремясь убить как можно больше наших людей. Берегите себя и своих близких!" - написал он и призвал эвакуироваться.

Как сообщалось, в ночь на 16 февраля Россия запустила по Украине 143 дрона и две баллистические ракеты. В результате атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Николаевщина и Одесщина.