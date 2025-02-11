Россияне сбросили ФАБы на Константиновку: ранены 3 гражданских

фото: Донецкая областная прокуратура

Во вторник утром, 11 февраля, российские войска сбросили три авиабомбы на частный сектор Константиновки Донецкой области. Есть разрушения и раненые гражданские

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По материалам следствия, в течение 15 минут россияне нанесли по городу три авиаудара. Предварительно, враг применил против местного населения "ФАБ-250" с модулем УМПК.

"В результате атаки получили ранения двое мужчин 53 и 80 лет и 74-летняя пенсионерка. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Из-за удара повреждены 38 частных домов, три автомобиля, линии электросети и газопровод.

По факту ранения горожан правоохранители начали расследование.

Напомним, 9 февраля РФ сбросила 10 авиабомб на жилищный сектор Донетчины: 9 на Константиновку и 1 - на Краматорск. В Краматорске россияне убили 52-летнего мужчину и ранили еще 12 мирных людей. В Константиновке травмы получили 5 человек.