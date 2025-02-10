Російський удар по Костянтинівці: рятувальники показали наслідки
Ввечері 9 лютого російська авіація завдала масованого удару по Костянтинівці. Вогонь охопив житлові будинки, гаражі та авто
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Значних руйнувань зазнали 13 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, адмінбудівля, 76 гаражів та 22 автомобілі.
Отримали поранення п'ятеро людей.
"Вогнеборці швидко загасили полум'я, але масштаби руйнувань вражають", – наголосили у ДСНС.
Нагадаємо, впродовж 9 лютого російські війська завдали 3403 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще 12 мирних жителів дістали поранення.
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