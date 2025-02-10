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Число лиц, которые получили ранения в Донецкой области из-за массированного удара РФ по территории области, возросло до 17

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

Отмечается, 9 февраля враг сбросил на жилищный сектор 10 авиабомб: 9 на Константиновку и 1 на Краматорск.

В Краматорске россияне убили 52-летнего мужчину и ранили еще 12 мирных людей. В Константиновке травмированы 5 человек.

Задокументировано более 100 разрушений, из них 69 многоквартирных и 47 частных домов, объекты инфраструктуры, 76 гаражей, более 25 гражданских автомобилей.

Как известно, 9 февраля, российские оккупационные войска нанесли 3403 удара по населенным пунктам Донецкой области.

Напомним, российские военные обстреляли Купянск Харьковской области. Возник пожар в частном доме. 99-летняя хозяйка дома получила острую реакцию на стресс.