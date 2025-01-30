Росіяни обстріляли Краматорськ: 13 поранених, серед них – діти
В четвер, 30 січня, об 11:05 росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині. Попередньо – з РСЗВ "Торнадо-С"
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу постраждали 13 людей. Серед них – двоє дітей, 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.
Пошкоджено щонайменше три багатоквартирних будинки в центрі міста.
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